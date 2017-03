Dalen koploper na derby tegen Sleen en nederlaag Asser Boys

VOETBAL - vv Dalen is weer koploper in de 3e klasse C. In eigen huis won de ploeg van trainer Bert Doldersum met 3-0 van concurrent Sleen en na afloop bleek dat regerend koploper, Asser Boys, voor de tweede keer op rij had verloren. SVV'04 bleek met 2-1 te sterk voor de Assenaren.

Dalen heeft nu 35 punten uit 16 duels, Asser Boys blijft op 33 uit 16 en dan volgt Sleen op plek 3 met 30 uit 15. Ook vv Gieten (28 uit 15) en Stadskanaal (27 uit 15) doen nog volop mee om de hoofdprijs in de 3e klasse C.Sleen kwam gehavend naar Dalen. Sleen-trainer Reinoud Haak moest het in de derby stellen zonder de gebroeders Cremers, Leon Berens, Ranil Briek en Hayri Heling (hij brak twee weken geleden tegen Musselkanaal zijn been). Daarentegen kon zijn collega van Dalen niet beschikken over Gert-Jan Reinders omdat diens vrouw op het punt van bevallen staat.Dalen begen stormachtig en kwam na vijf minuten op 1-0. Een vrije bal werd prima teruggelegd, precies op het hoofd van Tijmen Venhorst die zijn 12e goal van het seizoen maakte. Daarna bleef het eenrichtingsverkeer en met name de buitenspelers van Dalen (Eddie Cutala en Erik van Selm) beleefden een heerlijke middag. De twee snelle aanvallers waren ook verantwoordelijk voor de 2-0 in de 22e minuut. Cutala mocht alleen af op Sleen-doelman Kristian Ludwig, die in eerste instantie nog kon keren maar in de rebound schoot Van Selm wel binnen. Daarna was het wachten op de 3-0, maar die kwam er voor rust niet al was Venhorst er koppend wel dichtbij. Zijn inzet belandde echter op de lat.De thuisploeg verzuimde het duel dus op slot te gooien, waardoor Sleen in de tweede helft nog mocht hopen op een resultaat. Maar dat resultaat kwam er niet. Daarvoor misten de gasten simpelweg stootkracht. Arjan Goeree was met een fraaie poging uit een corner nog wel dichtbij de 2-1, maar zijn inzet ging net over. Het spelniveau, op het moeilijk te bespelen veld in Dalen, werd er niet beter op. Toch werd het publiek nog getrakteerd op een derde treffer. Die werd gemaakt door invaller Dennis Tump, die simpel mocht inkoppen na een vrije bal van Marijn Verdoold die prima werd teruggelegd door een andere invaller, Erik Scholten.