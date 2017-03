Vrachtauto brandt uit in Hoogeveen

De vrachtauto brandde volledig uit (Foto: Persbureau Meter) De vlammen slaan uit de vrachtauto (Foto: Persbureau Meter) De vlammen slaan uit de vrachtauto (Foto: Persbureau Meter) Een brandweerman probeert het vuur te blussen (Foto: Persbureau Meter) Brandweerlieden bij de uitgebrandde vrachtauto (Foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een kleine vrachtauto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de Bootzelaerstraat in Hoogeveen.

De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde.



In Hoogeveen vonden sinds 2013 al meer dan zestig autobranden plaats. Hiervoor zijn verschillende personen voor opgepakt. De politie houdt er rekening mee dat de brand in de vrachtauto aan de Bootzelaerstraat mogelijk ook is aangestoken.