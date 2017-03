Marieke (14) uit Balinge in debat met landelijke politici

Marieke Huizenga, tweede van links, samen met andere Drentse jongeren (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

BALINGE - Jongeren mogen vandaag in de Tweede Kamer in debat met landelijke politici over verschillende thema's.

Elf Drentse jongeren reizen af naar Den Haag, onder wie Marieke Huizenga (14) uit Balinge.



"Ik heb er wel zin in. Ik denk dat het ontzettend gezellig en leerzame dag wordt. Ik mag nu meedoen, doordat ik aan allerlei voorrondes heb meegedaan. Verder heb ik veel geoefend", vertelt Marieke, vlak voordat ze met de trein naar Den Haag gaat.



Ze gaat onder meer debatteren over het thema veiligheid. "We gaan het onder meer hebben over cyberpesten en hangjongeren. We gaan uitzoeken hoe de aanpak kan verbeteren."



De 14-jarige Drentse gaat onder meer in debat met ChristenUnie en VNL.