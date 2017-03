Auto in de sloot: vrouw en kinderen naar ziekenhuis

Een politieagent maakt het wegdek schoon (foto: Persbureau Meter)

COEVORDEN - Aan het Stieltjeskanaal bij Coevorden is vanochtend een auto van de weg geraakt en in de sloot beland. De drie inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het zou gaan om een moeder met twee kinderen. Zij konden met een beetje hulp zelf uit de auto komen en zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Of ze gewond zijn geraakt, is onduidelijk.



Ook is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.