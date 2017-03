Ruim acht ton aan bijstandsfraude opgespoord in Zuidoost-Drenthe

Bjina honderd bijstandsuitkeringen zijn stopgezet (foto: pixabay.com)

EMMEN - In de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn is afgelopen jaar voor een bedrag van 805.000 euro aan bijstandsfraude opgespoord.

In de drie gemeenten zijn in totaal 97 bijstandsuitkeringen stopgezet na onderzoek.



Onbewust frauderen

Volgens de gemeente Emmen komt het voor dat mensen onbewust frauderen. Mensen geven bijvoorbeeld veranderingen in hun thuissituatie niet door, waardoor ze onterecht een te hoge uitkering krijgen.



Voorlichting

De komende jaren komt er meer voorlichting om fraude te voorkomen. Ook blijft de gemeente controles houden, boetes opleggen en worden fraudebedragen teruggevorderd.



De meeste fraudeplegers in Zuidoost-Drenthe gaven een onjuiste woonsituatie op of verzwegen dat ze samenwoonden.