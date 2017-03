Auto slaat over de kop op N33 bij Eext

De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Van Oost Media)

EEXT - Een automobilist is vanmorgen gewond geraakt op de N33 bij Eext.

Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken.



De automobilist is volgens de politie met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.