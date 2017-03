Vier ton om de werkende Drent gezond te houden

Het project is onder meer bedoeld voor bedrijven in de maakindustrie (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

ASSEN - In onze provincie start een nieuw project dat zich richt op het gezond houden van personeel.

Het project is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer werkgevers, gemeenten, provincie en het UWV. Het Rijk stelt 250.000 euro beschikbaar en de provincie doet daar nog 149.000 euro bij.



Plannen maken

Bedrijven worden de komende tijd bewust gemaakt van de gezondheidsrisico's die er zijn voor werknemers. Daarnaast moeten werkgevers nadenken over hoe ze de gezondheid en de veiligheid van hun personeel kunnen verbeteren.



Ook extra scholing maakt onderdeel uit van het project. De bedoeling is dat werkgevers plannen maken en die gaan uitvoeren.



Hoog ziekteverzuim

Volgens gedeputeerde Cees Bijl is het belangrijk dat het project er komt, omdat op dit moment sprake is van van een hoge gemiddelde leeftijd en een hoog ziekteverzuim bij Drentse werknemers, zegt hij.



Het project richt zich specifiek voor bedrijven in de maakindustrie, zakelijke dienstverlening, installatietechniek, procesindustrie, agrarische sector en toerisme.