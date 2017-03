Stelling: Zolang het schaatsen een Nederlands feestje blijft, is het ten dode opgeschreven

ASSEN/HAMAR - Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuijsen; de nummers 1, 2 en 3 van het WK allround schaatsen in Hamar.

Was het spannend? Nee. Dat Kramer zijn negende wereldtitel zou pakken, was eigenlijk van tevoren al duidelijk. Dat de internationale concurrentie in het allround schaatsen achterblijft, is ook geen nieuws.Het was dan ook niet voor het eerst dat het podium helemaal oranje was: in 2000, 2001, 2003 en 2012 was het ook al een Nederlands feestje.Is het schaatsen nog leuk om te volgen op deze manier? En vooral: heeft de sport toekomst als de concurrentie niet of nauwelijks in de buurt kan komen van de Nederlandse allround-toppers?