Vier aanhoudingen bij drugsinval op boerderij in Assen [update]

Politieauto's bij de boerderij in Assen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In een onderzoek naar drugs heeft de politie vanmorgen een inval gedaan bij een boerderij aan de Graswijk in Assen.

Vier mensen zijn gearresteerd. Het gaat om drie bewoners van de boerderij. Wie de vierde verdachte is, is nog niet bekend.



In een nabijgelegen schuur ontdekte de politie een hennepkwekerij met honderden planten. De politie is nu bezig met het ontmantelen van de kwekerij.