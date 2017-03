Boete voor bedreigen agent op politiebureau Emmen

De man ging door het lint op het bureau in Emmen (foto: Google Steetview)

ASSEN/EMMEN - Een 36-jarige man uit Emmen moet van de rechter een boete van 750 euro betalen, omdat hij een politieagent ernstig heeft bedreigd. Dat gebeurde in september op het politiebureau in Emmen.

De Emmenaar moest naar het bureau komen, omdat hij werd verdacht van handel in softdrugs. De man was woest op de agent die het onderzoek naar hem had verricht.



Toen hij het bureau aan het Westeinde binnenkwam, ging hij flink tekeer tegen de eerste de beste agent die hij zag: de baliemedewerker. Met het schuim op de mond liet hij weten dat hij wel zou afrekenen met de agent die het drugsonderzoek deed: hij zou de man aanrijden of zijn botten breken.



Toen de bewuste agent van zijn collega's over de dreigementen hoorde, deed hij aangifte. De Emmen is vaker in aanraking met justitie geweest voor fraude en vernielingen. Hij was vanochtend niet bij de rechtszaak.