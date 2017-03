'Plek voor dertig wolvenroedels in Nederland'

ASSEN - Er is in Nederland genoeg ruimte en voedsel om plaats te hebben voor twintig tot dertig wolvenroedels. Dat is de overtuiging van wolvenkenner Leo Linnartz van de stichting Wolven in Nederland. Een roedel bestaat uit vijf tot zeven wolven.

Linnartz spreekt daarmee eerdere berichten van Pim Lollinga tegen. Lollinga is van stichting Faunavisie Wildcare uit Groningen. Daar werd afgelopen vrijdag de dode wolf binnengebracht die langs de A28 bij Veeningen lag.Lollinga suggereerde dat er te weinig voedsel voor de wolf beschikbaar is. Hij sluit daarbij niet uit dat een uitgehongerde wolf zich vergrijpt aan een klein kind."Ik snap die angsten, maar het is niet op feiten gebaseerd. Als je alleen al kijkt naar Duitsland, Frankrijk en Polen. Daar leven veel roedels en er is de afgelopen eeuw niets voorgevallen tussen wolven en kinderen", aldus Linnartz."Een gewone huishond is voor kinderen gevaarlijker dan een wolf. Die is veel te schuw." Wolven eten edelherten, reeën en wilde zwijnen. "Uiteindelijk is het natuurlijk de wolf zelf die bepaalt of het leefgebied groot genoeg is en of er voldoende voedsel beschikbaar is om zich definitief te vestigen."De kans is groot dat de wolf steeds vaker in Drenthe gezien gaat worden, denkt Linnartz."Vlak over de grens in Duitsland zijn grote populaties wolven. Zodra de jongen oud genoeg zijn, verlaten ze de roedel van hun ouders en gaan ze op zoek naar een eigen territorium. Jonge wolven leggen soms honderden kilometers af om een territorium te creëren. Populaties in de Duitse deelstaat Nedersaksen doen het goed, daardoor wijkt de wolf vaker uit naar Nederland. Maar zelfs vanuit Oost-Duitsland zou de wolf Nederland kunnen bereiken."En als je de wolf tegenkomt? "Gauw een foto maken en een gat in de lucht springen", zegt Linnartz lachend.