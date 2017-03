Helikopter vliegt laag over de provincie tijdens Ronde van Drenthe

Archieffoto van de Ronde van Drenthe (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

HOOGVEEN - Een helikopter maakt komende zaterdag opnames van de Ronde van Drenthe.

De helikopter zal daarom af en toe laag over de provincie vliegen.



De profs van de wielerwedstrijd Ronde van Drenthe gaan om 12.30 uur in Hoogeveen van start. RTV Drenthe zendt het evenement vanaf 14.00 uur uit op televisie en internet.



Klachten

Mensen die zaterdag klachten hebben over de helikopter kunnen contact opnemen met Heli Holland via info@heliholland.nl. Of ze kunnen de Inspectie Leefomgeving en Transport benaderen, via 088 - 48 90 000 of aviation-approvals@ilent.nl.