'Knollen' in Assen geteisterd door fans Enzo Knol

Enzo Knol groeide op in Assen (foto: ANP/Remko de Waal)

ASSEN - Assenaren met de achternaam Knol worden opnieuw geteisterd met telefoontjes van Enzo Knol fans, die naarstig op zoek zijn om met hun idool in contact te komen.

"Eerst was het wekelijks, ik werd er gek van!", zegt meneer Knol, die liever zonder voornaam wordt genoemd. "Straks word ik nóg vaker lastiggevallen door die tieners."



Verhuizing

Volgens de Assenaar kreeg hij twee jaar geleden nog meerdere keren per week telefoon van tienermeisjes. "Toen Enzo Knol naar Zeist verhuisde, werd het minder." Maar afgelopen week kregen hij en andere Assenaar met dezelfde achternaam weer twee tot drie telefoontjes. Ze zijn bang dat het lastigvallen opnieuw is begonnen.



Enzo Knol is een vlogger, bekend van YouTube. Hij heeft inmiddels ruim 1,4 miljoen volgers op Youtube. De video's van de 23-jarige Enzo Knol, die opgroeide in Assen, worden vele duizenden keren bekeken. Hij is vooral populair bij tieners.



'Precies zo'n stem'

'Bent u de moeder van Enzo Knol?' Die vraag kreeg Mevrouw Knol - Van der Ploeg regelmatig. "'U heeft precies zo'n stem!'" zeiden de jonge bellers dan. Ja, maar ik bén z'n moeder niet. Daar lieg ik toch niet over? 'U moet ophouden mij steeds lastig te vallen!' zei ik dan."



Maar de telefoontjes hielden aan. "Dan zat ik met een groot breiwerk op schoot en ging de telefoon weer. Dan dacht ik: wat willen die wichten toch met die jongen? Is hij heilig ofzo?"



Dochters van streek

Zelfs moeders belden, volgens de vrouw. "Die vertelden dan dat hun dochter helemaal van streek was, omdat ze Enzo zó graag willen spreken. Dat ze daar zo bezeten van was."



Toch ging het een tijd goed, tot de telefoontjes afgelopen week weer begonnen. Twee tot drie telefoontjes, kregen de 'Knollen' in Assen. "Gisteravond, rond een uur of negen werd gebeld door een anoniem nummer," vertelt meneer Knol. "En toen was 't weer raak."



Uit de telefoongids

Waarom de telefoontjes weer zijn begonnen, weten de Assenaren ook niet. "Ik keek nog op de website van Enzo. Misschien is hij opnieuw verhuisd? Maar nee, ik kon niets vinden," zegt de Assenaar. "Ik zeg dan altijd dat ik in het bejaardentehuis zit, want anders bellen ze gewoon weer. Hoe kom je eraf, he?"



Enzo Knol zelf zegt weinig te kunnen doen aan de telefoontjes. "De enige tip die ik kan geven is: haal je naam uit het telefoonboek. Dat heeft mijn familie ook gedaan." Ideaal noemt Enzo de oplossing ook niet. "Ik kan me voorstellen dat mensen graag in het telefoonboek blijven staan. Heet je dan Knol, ja dat is een beetje lullig."



Als fans dan toch met de vlogger in contact willen komen, kunnen ze hem het best een berichtje sturen. "Ik ben heel goed bereikbaar via sociale media. Dat is juist waar ik als vlogger bekend om sta."

Door: Marjolein Knol Correctie melden