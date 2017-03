ChristenUnie rennend en fietsend op campagne door Drenthe

PESSE - De ChristenUnie komt vandaag in een estafette door Drenthe. Met de 'regiorace' verzamelen lokale en landelijke politici hardlopend en fietsend door heel Nederland ideeën die ze kunnen doorgeven aan de Tweede Kamer.

"Het is ook weleens goed dat we in plaats van praten, laten zien dat we ons door middel van bewegen inzetten voor de regio. En dat de regionale standpunten kenbaar worden gemaakt in Den Haag", zegt bedenker van de regiorace Eduard Boersma.Het Hoogeveens bestuurslid Elma Busz fietst van Pesse naar het raadhuis in Hoogeveen. De boodschap die zij wil doorgeven gaat over jongeren. "De jeugd heeft de toekomst, dus is het belangrijk dat de jeugd kansrijk opgroeit. Daarom vinden wij aandacht voor onderwijs, gezondheidszorg en jongeren die in armoede opgroeien belangrijke thema's."