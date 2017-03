Dj, film- en tv-makers in race voor de Drentse Talentprijs Cultuur

COEVORDEN - De genomineerden voor de Drentse Talentprijs Cultuur zijn bekend. Het zijn filmmaker Daan Alberts uit Assen; Cody Hidding, oftewel dj Lawws uit Klazienaveen en tv-makers Jasper en Stijn Steenhuis uit Barger-Compascuum.

Ze maken kans op een geldbedrag van 2.500 euro en een professionele fotoshoot door fotograaf Sake Elzinga. De prijsuitreiking is op 3 april in Theater Hofpoort in Coevorden.Volgens de juryleden zijn de genomineerden stuk voor stuk kanshebbers. Cody Hidding als producent van dancemuziek , Daan Alberts vanwege zijn film Goodbye en neven Jasper en Stijn Steenhuis dankzij hun tv-serie Tussen Groningen en Zwolle voor de NPO.Het is de zevende keer dat de talentprijs wordt uitgereikt. De prijs is een initiatief van K&C en is een blijk van waardering voor een persoon of groep die een bijzondere prestatie op het gebied van kunst en cultuur heeft neergezet. Dit jaar waren 52 kandidaten opgegeven.Vorig jaar wonnen componist Arjan Linker uit Nieuw-Amsterdam en taalkunstenaar Jante Wortel uit Assen de Drentse Talentprijs Cultuur.