Distilleerderij Turv na anderhalf jaar in de verkoop

EXLOO - Anderhalf jaar nadat Matthieu en Hermy Smakman hun plannen om een distilleerderij te beginnen bekendmaakten, staat hun bedrijf in Exloo alweer te koop.

Op een verkoopsite voor bedrijven is te zien dat de bedrijfspanden, de grond, het bedrijfsvermogen, de kennis en de receptuur voor drie miljoen te koop worden aangeboden.De familie Smakman kocht zo'n twee jaar geleden het voormalige streekmuseum Bebinghehoes om de distilleerderij te beginnen. Het opzetten van het bedrijf ging gepaard met een investering van 1,8 miljoen euro.Nadat vorig jaar in april de grote ketels werden geleverd , werd in juli vorig jaar de eerste whisky gebotteld.Hoewel, whisky? Officieel mocht Turv zijn sterke drank niet die naam geven, bleek al snel. Brancheorganisatie SpiritNL maakte bezwaar, omdat de drank van Turv binnen drie maanden wordt geproduceerd. Volgens de regels van SpiritNL moet whiskey minstens drie jaar in een eikenhout vat rijpen.Mathhieu Smakman liet weten dat hij de regels onzin vond, maar haalde wel de term whisky van zijn flessen. Waarom het bedrijf nu al in de verkoop staat, wil hij niet zeggen. "Ik ben klaar met kwartiermaken", is het enige dat hij kwijt wil.