ProRail verbouwt spoor bij Hoogeveen in 2019

HOOGEVEEN - De aanleg van een snelle spoorboog bij Hoogeveen heeft ProRail uitgesteld tot 2019. De spoorboog vervangt twee bochten ten noorden en zuiden van het station. Intercity's en goederentreinen hoeven daardoor in de toekomst minder af te remmen.

Tijdswinst is de belangrijkste reden voor de aanleg. Het afremmen naar 80 kilometer per uur kost de intercity 75 seconden. De NS heeft die tijdswinst nodig voor een soepele overstap van reizigers in Groningen en Zwolle. In 2021 wil de NS bijvoorbeeld alle treinen in Zwolle om kwart over en kwart voor het uur het station binnen laten rijdenAanvankelijk zocht de beheerder van de spoorinfrastructuur naar een geschikt tijdstip dit jaar of volgend jaar, maar het wordt dus nog een jaar later. Voor de aanleg legt ProRail het treinverkeer rond Hoogeveen twee weken stil.Woordvoerder Aldert Baas: "We zijn in overleg met plaatselijke en provinciale overheden om tot een definitieve planontwikkeling te komen. De planning van dit soort grote werkzaamheden stemmen we af met andere werkzaamheden aan het spoor, om hinder voor reizigers te beperken."De gemeente Hoogeveen heeft zich lang verzet tegen de aanleg van de spoorboog. Die aanleg maakt het namelijk onmogelijk weer een intercity-stop te krijgen. Maar intussen lobbyt Hoogeveen voor het laten doorrijden van de stoptreinen voorbij Zwolle als intercity naar Lelystad en de Randstad.Wethouder Jan Steenbergen vindt de vertraging in de aanleg prima. Steenbergen: "Het is voor Hoogeveen niet zo interessant. We hebben het bestemmingsplan voor de spoorboog aangepast, maar zolang het niet doorgaat, houden we nog altijd een kleine kans op een IC-stop in Hoogeveen."