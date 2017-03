Boete voor smokkelen drugs naar gevangenis Ter Apel

De vrouw krijgt voor het transporteren van drugs een voorwaardelijke boete van 450 euro (foto: Pixabay)

ASSEN/TER APEL - Een 27-jarige vrouw uit Valkenswaard krijgt een voorwaardelijke boete van 450 omdat ze drugs mee wilde nemen in de gevangenis in Ter Apel. De drugs waren voor haar ex-vriend die in de gevangenis zat.

De Valkenswaardse werd tijdens haar reis naar Ter Apel getipt dat op het station in Emmen gecontroleerd werd op drugsbezit. Ze probeerde de drugs nog te verstoppen, maar werd betrapt omdat de drugshond aansloeg. Ze had een gram cocaïne, vier gram hennep en vijf gram hasj bij zich.



Zelf zegt de vrouw uit Valkenswaard dat ze onder druk werd gezet en gechanteerd. Ze wilde het contact verbreken, maar moest nog drugs vervoeren. De vrouw heeft zelf een verslavingsverleden. Omdat ze nu weer aan haar toekomst werkt, hield de rechter het bij een voorwaardelijke straf als waarschuwing