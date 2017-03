Libanonveteraan John Kunstman overleden

SMILDE - Libanonveteraan John Kunstman (55) uit Smilde is overleden. Hij was al geruime tijd ziek.

Kunstman runde in Smilde een veteranenhuis waar veteranen en partners elkaar konden ontmoeten. Schrijver Sjoerd Post schreef in 2015 een boek over de strijd van Kunstman en andere veteranen tegen de overheid en Defensie.Als dienstplichtig militair werd Kunstman naar Libanon gestuurd. De voortdurende beschietingen en een aanslag die hij meemaakte veranderen hem voorgoed. Hij loopt een post traumatisch stress syndroom (PTSS) op, iets waar in die tijd nog nooit iemand van gehoord heeft. Pas twintig jaar na zijn uitzending wordt PTSS bij hem vastgesteld.In 2011 is John Kunstman uit Smilde de eerste militaire veteraan die gebruikt maakt van een zogenoemde hulphond . De hond was een onafscheidelijke steun voor de veteraan.John Kunstman is afgelopen zaterdag in Assen begraven.