Man krijgt boete en werkstraf voor vandalisme in de bus

De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

ASSEN/OOSTERWOLDE – Een 24-jarige man uit Oosterwolde (Fr) heeft 24 uur werkstraf gekregen voor baldadigheid en dronkenschap in de bus. Ook verzette hij zich bij zijn aanhouding.

Naast de celstraf kreeg de man een voorwaardelijke boete van 150 euro.



Tot last in de bus

De man uit Oosterwolde stapte 19 oktober na een stapavond in Assen met twee vrienden in de bus. Tijdens de rit werd hij baldadig, gooide met spullen van zijn vrienden en viel de chauffeur lastig.



Na twee waarschuwingen belde de chauffeur de politie omdat de man niet ophield met zijn gedrag. De agenten dwong de beschonken mannen uit te stappen. De twee vrienden deden dat, maar de 24-jarige niet. Hij verzette zich hevig, waarna de politie hem met behulp van pepperspray in de boeien wist te slaan.