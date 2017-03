'Rapport sterfgeval Veenkade deugt niet'

VEENDAM - Het onderzoek naar de dood van Everdiena Rooske (28) uit Tynaarlo klopt van geen kant, dat zegt althans de vader van de jonge vrouw.

Everdiena was opgenomen in woonzorg- en revalidatiecentrum Veenkade van Zorggroep Meander in Veendam, na een hersenbloeding. "Het onderzoek is gedaan door Zorgroep Meander zelf en een externe deskundige. Het is als de slager die zijn eigen vlees keurt", aldus de vader van Everdiena, Zweitze Rooske.Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is het niet vreemd dat een instelling zelf onderzoek doet na een klacht. "De zorginstelling leert zo het beste van eventueel gemaakte fouten", aldus een woordvoerder. In totaal laat de Inspectie drie zaken bij Veenkade onderzoeken. "Dat doet de instelling in eerste instantie zelf." Nu het onderzoek in de zaak van Everdiena is afgerond gaat de IGZ beoordelen en besluiten of nader onderzoek nodig is.De vader van Everdiena heeft binnenkort opnieuw een gesprek met Zorggroep Meander: "Wat daar gezegd wordt, zal mede bepalen wat onze vervolg stappen zijn"De Veenkade kwam vlak voor Kerst vorig jaar ook al in het nieuws, toen een bejaarde man in elkaar werd geslagen door een medebewoner. In januari van dit jaar overleed de 85-jarige man uit Annen. Het onderzoek naar de gang van zaken is volgens de familie van het slachtoffer nog in volle gang. RTV Noord meldde vandaag dat er nog een derde geval bekend is van een persoon die overleden is bij woonzorg- en revalidatiecentrum Veenkade.Het zou gaan om een 73-jarige vrouw die afgelopen zomer met de ziekte van Wegener is opgenomen om opnieuw te leren lopen en eten. Een week na de opname krijgt ze in Veenkade voeding via een hevel (dikke slang) in plaats van een sonde. Daardoor komt er braaksel in de longen terecht, met een longontsteking tot gevolg.Ze wordt met spoed opgenomen in het Martini Ziekenhuis. De vrouw keert na tien dagen ziekenhuisopname terug naar Veenkade, maar is verzwakt. Ze overlijdt enkele maanden later.Zorggroep Meander wil alleen schriftelijk reageren. en houdt in het midden hoeveel sterfgevallen in onderzoek zijn. De schriftelijke reactie gaat met name in op de zaak van Everdiena Rooske: "De onderzoekscommissie onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, stelt dat onze medewerkers volgens professionele standaarden hebben gehandeld, maar heeft ook een paar kritische kanttekeningen gezet."