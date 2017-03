'Het lijkt me gaaf om later in de Tweede Kamer te zitten, maar ook moeilijk'

Marieke in haar Tweede Kamer-zetel (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Vandaag zitten jongeren in de Tweede Kamer (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) "Wow, wat moet ik hier nou weer op zeggen" (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Geen Tweede Kamerleden vandaag op de 150 zetels (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

BALINGE/DEN HAAG - "Het was super gaaf en ik heb heel veel geleerd." Dat zegt Marieke Huizenga (14) uit Balinge.

Niet de leden van de Tweede Kamer zaten vandaag op de 150 zetels, maar jongeren uit het hele land. En Marieke is daar één van.



Nationaal Jeugddebat

In alle vroegte werd ze vanochtend door haar moeder en zusje op de trein richting Den Haag gezet. Door verschillende voorrondes te winnen en veel te oefenen, mocht Marieke vandaag plaatsnemen in de Tweede Kamer tijdens het Nationaal Jeugddebat.



De 137 jongeren debatteerden onder leiding van voorzitter Khadija Arib met aspirant-Kamerleden maar ook met staatssecretaris Martin van Rijn. De onderwerpen gingen onder meer gingen over onderwijs, veiligheid en jongeren en politiek.



Standpunten verdraaien en tegenspreken

Het ging er soms fel aan toe. Zo kreeg Don Ceder van de ChristenUnie te horen dat hij standpunten verdraait en Machiel de Graaf van de PVV werd verweten met een 'typisch PVV-standpunt' over vluchtelingen te komen, terwijl het daar niet om ging. Maar ook de jongeren kregen af en toe een tik op hun vingers: De jongeren in de fracties zouden elkaar ook tegenspreken.



'Wow, wat moet ik hier nou weer op zeggen?'

"Ik vond dat er soms heel ruw tegen elkaar werd gegaan", vertelt Marieke na afloop. Ze straalt van oor tot oor na het debat. "Soms dacht je echt: Wow, wat moet ik hier nou weer op zeggen. Er waren kritische strenge vragen, maar jongeren konden zo goed antwoorden. Ik heb er heel veel van geleerd. En het was gaaf om het enthousiasme van alle fracties te zien."



De Drentse denkt dat de politici de punten van de jongeren meenemen: "Ik denk zeker dat ze er iets mee gaan doen. Jongeren hebben zoveel kennis."



Of ze na vandaag ook de Tweede Kamer in wil? "Dat lijkt me wel heel gaaf, maar ook hartstikke moeilijk. Ik ben nog jong en we zien het wel."

