Politie waarschuwt opnieuw voor malafide pannenverkopers

EMMEN - De politie Zuidoost-Drenthe waarschuwt via Facebook voor pannenverkopers die langs de deuren gaan met valse merkpannen.

Verschillende mensen hebben bij de politie gemeld dat de pannensets aan hun deur zijn aangeboden. De pannensets worden verkocht als luxe, hoogwaardige pannen, maar volgens de politie zijn de pannen niet meer waard dan 25 euro per set. De politie roept mensen op om op te letten.Dit is niet de eerste keer dat de politie waarschuwt voor de pannenverkopers. In augustus vorig jaar werd er een man opgepakt voor de verkoop van onechte merkpannen.Het is nog niet bekend wie achter de valse pannenhandel zit.