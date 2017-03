Vrijspraak voor mishandeling tijdens Gouden Pijl

De Emmenaar werd vandaag bij de rechtbank in Assen vrijgesproken (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 22-jarige Emmenaar werd vandaag door de politierechter vrijgesproken van mishandeling van een beveiliger tijdens De Gouden Pijl in Emmen.

De officier van justitie had voor mishandeling een geldboete van 750 euro geëist.



De beveiliger deed zijn ronde op het wielerevenenement in augustus 2015. Hij sprak een groepje aan op vervelend gedrag. Volgens de beveiliger ontstond er een vechtpartij, waarbij hij een blauw oog opliep. De dader was volgens hem de 22-jarige Emmenaar. Die beweert op zijn beurt daar niets mee te maken te hebben.



De beveiliger beschuldigde de Emmenaar van het uitdelen van een kopstoot. Andere beveiligers hadden dit ook gezien. De politierechter vond niet overtuigend bewezen dat de Emmenaar dit had gedaan en sprak hem vrij.



De Emmenaar heeft geen strafblad.