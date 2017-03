Automobilist ramt twee gevels in Wildervank

Hulptroepen zijn bezig de ravage te verhelpen (foto: Van Oost Media) De woning raakte zwaar beschadigd (foto: Van Oost Media) De auto's raakten zwaar beschadigd (foto: Van Oost Media)

WILDERVANK - Een automobilist is vanavond in het Groningse Wildervank met zijn auto tegen de gevels van twee woningen aangevlogen.

Hij is vervolgens op de gewond vlucht geslagen. De gevels van de woningen zijn zwaar beschadigd en de auto's zijn beide total loss.



De bestuurder botste op een geparkeerde auto in de J. Kammingastraat. Door de botsing werd hij met zijn wagen tegen de woningen aangeslingerd. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden die vervolgens met nog onbekend letsel naar het UMCG is overgebracht. De straat, die vanuit Drenthe het Groningse plaatsje inloopt, is helemaal afgesloten. Uit voorzorg is een duikteam bezig om te zoeken in het kanaal paralel aan de straat, omdat er niet bekend is hoeveel inzittenden er in het voertuig zaten.



De bestuurder wordt ten laste gelegd dat hij het plaatsdelict heeft verlaten. De bewoners van de twee huizen zijn niet gewond geraakt door het ongeluk.