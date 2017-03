Henk Krol: 'Als we de naam aan kunnen passen dan maken wij er de plus partij van'

ASSEN - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is elke werkdag een lijsttrekker of de nummer twee van een landelijke partij te gast op Radio Drenthe. Vanmiddag was dat Henk Krol van 50Plus.

Met een schoonmoeder in Assen is Henk Krol regelmatig in de provincie te vinden en blijft hij op de hoogte van wat er in Drenthe gebeurt. "Assen is voor mij bekend terrein. Ik moet altijd zo'n Drentse turf meenemen voor de Brabanders die daar gek op zijn en dan neem ik voor de mensen hier Bossche Bollen uit Brabant mee.""65 moet gewoon weer 65 worden", aldus Henk Krol. Veel bellers hadden vragen over pensioenen. Volgens Krol is het terugbrengen van de pensioenleeftijd naar 65 haalbaar. "Dat hebben we helemaal laten doorberekenen. Als je kijkt naar de komende kabinetsperiode dan heb je daar ongeveer 3,6 miljard euro voor nodig."Het mes snijdt volgens Krol aan twee kanten. "Als je kijkt wat je daarvoor terugkrijgt dan is dat best veel. Voor elke oudere die stopt met werken, maak je plaats voor een jonger iemand."Voor ZZP'ers wil 50Plus dat ondernemers een percentage van de rekening gebruiken om pensioen op te bouwen. "Als alle ZZP'ers dat doen dan is er ook geen oneerlijke concurrentie meer en dan bouwen alle ZZP'ers ook een fatsoenlijk aanvullend pensioen op."Een luisteraar belde ook met de vraag hoe dit dan zit voor de AOV-regeling. Een regeling voor als iemand arbeidsongeschikt wordt. De beller kan deze regeling nu tot 55 jaar afsluiten. Hij vraagt zich af wat er met de regeling gebeurt als hij langer door moet werken. "Nu andere partijen de pensioenleeftijd verhogen vinden wij dat je dit soort regelingen ook aan moet passen. Wat dat betreft hebt u ons aan uw kant.''De partij van Krol is niet alleen voor 50-plussers, maar waarom dan nog wel steeds deze naam? "De naam is nu heel bekend, maar je hebt gelijk. Als we in de toekomst de naam aan kunnen passen dan maken we er een Plus partij van."Dinsdag is Emile Roemer te gast in de uitzending tussen 17.30 uur en 18.00 uur. U kunt uw vragen vanaf dinsdagmorgen stellen via de Facebookpagina van RTV Drenthe.