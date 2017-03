Hoe hoog is de schadeclaim voor geschrapt kunstwerk?

ASSEN - De politieke partij OpAssen wil weten hoe hoog de schadeclaim is, die een groep kunstenaars indient bij de gemeente Assen.

Vier kunstenaarscollectieven gingen aan de slag om een kunstwerk te maken voor het nieuwe Stationsplein in Assen. Uit de ontwerpen werd een winnaar gekozen. Toch trok de gemeente de kunstopdracht op het laatste moment in, omdat getwijfeld werd aan het draagvlak onder de inwoners van Assen voor het gekozen ontwerp. "Waar is deze conclusie op gebaseerd?" vraagt fractievoorzitter Egbert Prent zich af.De kunstopdracht voor het nieuwe stationsgebied kostte de gemeente tot nu toe 30.000 euro. De gemeente trok in totaal 445.000 euro uit voor dit project.