Veel openstaande vacatures in bouw, zorg en ICT

ASSEN - Het noordelijke bedrijfsleven ziet de toekomst weer rooskleurig in. Dat is wat het Centraal Bureau Statistiek (CBS) terugziet in de cijfers.

Volgens het CBS is het aantal openstaande vacatures in zes jaar tijd nog niet zo groot geweest. "De economie is hard gegroeid vorig jaar en ook het Drentse bedrijfsleven merkt dat. Die kijken terug op een heel goed vierde kwartaal," zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.Er zijn verschillende sectoren waarin het aantal vacatures toch wel piekt. "Bouw is er zo één", vertelt Van Mulligen. "In de bouw geven steeds meer bedrijven aan dat ze soms last hebben van het feit dat ze niet genoeg of geschikt personeel kunnen vinden."Volgens het CBS is ook in de zorgsector veel werk te vinden. Drenthe is volgens Van Mulligen meer vergrijsd dan gemiddeld en dat maakt dat er onder andere in de ouderenzorg veel werk is. "Dan heb je het over de verpleging, maar ook over de thuiszorg".Zelfs in de kleine Drentse ICT-branche is veel werk te vinden. Half februari stonden er meer dan honderd vacatures open in die sector.Volgens hem ziet het er goed uit voor de Drentse banenmarkt. Hij blijft wel reëel: "Er zijn natuurlijk altijd mensen voor wie het lastiger is om aan een baan te komen dan anderen, maar meer vacatures helpt natuurlijk altijd."