Voorzitter vv GOMOS: Cameratoezicht werkt

De inbrekers hebben meerdere deuren opengebroken

NORG - Er is afgelopen weekend opnieuw ingebroken bij voetbalvereniging Gomos in Norg.

Na meerdere inbraken plaatste de club een camerasysteem in de kantine en die heeft volgens voorzitter Albert Drenth, ondanks de inbraak, toch gewerkt. De inbrekers zijn in het clubgebouw geweest, maar de kantine bleef gespaard en dat komt volgens Drenth door de camera's die er hangen.



Camerapreventie werkt

De inbrekers zijn deze keer in een leidersruimte geweest, waar ze een scherm hebben meegenomen. Daar hangen geen camera's. "Wat wij nu in ieder geval overwegen is om ook een camerasysteem op te hangen buiten, want we hebben natuurlijk de kantine netjes beveiligd, maar we hebben ook een ballenhok en daar ligt ook voor een vermogen in", vertelt Drenth.



"Het is eigendom van de vereniging en dat moet je toch een beetje zien te beschermen. De kantine lukt prima, dat is nu gebleken."



Hogere premie

"Ik heb het niet helemaal goed op een rijtje, maar ik denk dat wij eens in de anderhalf aan de beurt zijn als ik dat zo mag zeggen. En dat is toch wel fors", vertelt Drenth. Niet alleen kosten de inbraken de club veel geld, maar ook de premies bij de verzekeraar gaan omhoog. "We zitten inmiddels in een hogere categorie omdat je toch regelmatig bij de verzekeraar aanklopt dat je weer een hoop braakschade hebt. Je zit in een bepaalde risicogroep, het pand ligt in een risicogebied blijkbaar", aldus de voorzitter.



Bekenden van de club

Volgens Drenth zijn het mensen die precies wisten wat er te halen viel bij de club. "Ons sportpark ligt ook wel redelijk afgelegen in het dorp. Dit lijken mij mensen die op de hoogte zijn hoe de situatie is. Als je bewust een aantal duren openbreekt omdat je weet dat er een beeldscherm hangt voor een paar honderd euro", vertelt Drenth.



"We hebben gelukkig het inbraak systeem voor de kantine, maar het is blijkbaar toch niet genoeg."