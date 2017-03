Kledingcontainer in Assen gaat in vlammen op

ASSEN - Een kledingcontainer aan de Maasstraat in Assen is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. De politie gaat er vanuit dat de brand mogelijk is aangestoken en zoekt een lichtkleurige auto.





Volgens buurtbewoners is het niet de eerste kledingcontainer die in vlammen opging.



Op het moment dat de gewaarschuwde brandweer bij de container aankwam, sloegen de vlammen er al uit. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle.