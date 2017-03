Kledingcontainer in brand gestoken in Assen

De kledingcontainer ging in vlammen op (Foto: Persbureau Meter) De vlammen slaan uit de kledingcontainer (Foto: Persbureau Meter) Brandweerlieden blussen het vuur (Foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een kledingcontainer aan de Maasstraat in Assen is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Volgens de politie is de container in brand gestoken.





Op het moment dat de gewaarschuwde brandweer bij de container aankwam, sloegen de vlammen er al uit. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle.



Vlak na de ontdekking van de brand zagen agenten twee verdachte personen wegrennen en in een lichtkleurige auto stappen en wegrijden. "Mogelijk hebben deze personen iets met de brand te maken", reageert een woordvoerder van de politie. De auto is niet meer terug gevonden.Op het moment dat de gewaarschuwde brandweer bij de container aankwam, sloegen de vlammen er al uit. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle.