Tynaarlo roept hulp van inwoners in bij maken veiligheidsbeleid

ZUIDLAREN - De gemeente Tynaarlo wint bij de inwoners advies in over veiligheid. Dat gebeurt door middel van drie bijeenkomsten.

Gisteravond was daarvan de laatste in Zuidlaren. In totaal kwamen een kleine honderd inwoners naar de drie bijeenkomsten."Tynaarlo is een van de veiligste gemeenten van Nederland. Ons motto is: veiligheid doe je samen. Stel dat je het hebt over verkeersveiligheid; dat moet je samen doen. Je hebt elkaar nodig om het veiliger te maken dan het is", zegt burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo.Een buurtbewoner komt tijdens de bijeenkomst bijvoorbeeld met het plan om alcoholcontroles te houden vlak bij plekken waarvan bekend is dat mensen er veel drinken.Tijdens de bijeenkomsten is vooral hangjeugd vaak onderwerp van discussie. Ook jongeren zelf gingen in gesprek met de burgemeester. "Er kwam een aantal jongeren binnen. Zij vroegen me of ik kon uitleggen waarom de prullenbakken op een plek staan, waar zij zelf niet mogen komen", aldus Thijsen. De burgemeester had er geen logische verklaring voor en is nu van plan om de prullenbakken te verplaatsen.Ook ontbreekt het de jongen aan een hangplek. Burgemeester Thijsen wil daar best aan meewerken. "In ieder geval op de Brink in Zuidlaren, zoals de jongeren zelf wensen, lijkt me een heel goed idee."In Vries en Eelde-Paterswolde waren vorige week vergelijkbare bijeenkomsten. Ook daar kwam het thema hangjongeren aan bod, maar het overgrote deel van de aangedragen tips ging over verkeerssituaties. Volgens de burgemeester krijgen bewoners een individueel antwoord op hun ingebrachte ideeën.