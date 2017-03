Video: Motorrijder scheurt met 230 km/u over de A37 bij Nieuwlande

NIEUWLANDE - Een motorrijder reed gistermiddag met een pieksnelheid van 230 kilometer per uur over de A37 bij Nieuwlande.

De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder in beslag genomen. Zijn gemiddelde snelheid kwam uit op 204 kilometer per uur, terwijl je 130 kilometer per uur mag rijden op de A37."Deze motorrijder was bovendien niet in het bezit van het juiste categorie rijbewijs. Hij moest namelijk categorie A hebben voor een zware motorfiets. Maar hij had categorie A2 voor motoren met een maximaal vermogen van 35 kW. Bij een aanrijding is hij dus niet verzekerd", laat de politie weten op Facebook