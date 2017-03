Onderzoek naar gezondere boerengronden in het Noorden

Archieffoto van het perceel van een aardappelboer (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

ASSEN - Het project 'Boeren op goede grond in Drenthe' krijgt een vervolg in de drie noordelijke provincies.

Het project draait om bodemverbetering en dat is wat Drenthe, Groningen en Friesland nu willen bereiken door een gezamenlijk bodemonderzoek.



Het bedrijf Bioclear Earth doet het bodemonderzoek. "We kijken naar de microbiologie van de bodem. Dat betekent dat we kijken naar de bacteriën en schimmels die in de grond leven. We willen ervoor zorgen dat ziekten en plagen minder kans maken in de bodem", vertelt Emiel Elfering van het bedrijf.



"Boeren hebben steeds meer te maken met strenge milieumaatregelen. Ze mogen minder stikstof en fosfaat uitrijden. Dat komt erop neer dat ze minder mest mogen uitrijden en minder gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken."



Zelfde opbrengst, minder middelen

Uitgangspunt van het project is dat boeren met behulp van microbiologie dezelfde opbrengst kunnen genereren, zonder dat ze bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen hoeven te gebruiken.



"We kijken eigenlijk naar het dna van de bodem; welke soorten zitten in de bodem en wat zijn ze aan het doen? Je kunt het vergelijken met een ballenbak. Je haalt er ballen uit en de verdeling van de ballen vertelt ons iets over hoe de bodem eruitziet."



Dertig boeren doen mee

Op dit moment doen drie groepen van tien boeren mee aan het project. Er wordt nauwkeurig in kaart gebracht hoe hun percelen eruitzien. "Dat doen we door monsters te nemen. Dus we halen aarde uit de grond, doen dat in een flesje en brengen dat naar een laboratorium. Daar krijgen we heel veel data van", legt Elfering uit.



"In een handje grond zitten honderdduizenden soorten aan microbiologie. Als je die data aan een agrariër geeft, wordt hij knettergek. Wij gaan dus samen met de agrariërs kijken hoe je die data op een manier kunt uitleggen, dat je er iets mee kunt."