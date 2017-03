Busje belandt in weiland op N34 bij Holsloot

Het busje kwam in het weiland terecht (foto: Persbureau Meter) De bestuurder werd met onbekend lestel naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

HOLSLOOT - Op de N34 bij Holsloot is vanochtend een bedrijfsbusje in het weiland terechtgekomen.

Het busje raakte van de weg, sloeg over de kop en belandde in het weiland. De bestuurder werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.



Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.