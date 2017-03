Zorgen bij veteranenopvang lijken voorbij

ASSEN - Het financiële getouwtrek rond veteranenopvang De Compound in Assen lijkt voorbij.

In de woonvorm voor oud-militairen met een oorlogstrauma wonen zo’n tien veteranen. De bewoners verkeerden keer op keer in grote onzekerheid of ze wel of niet bij De Compound konden blijven. De problemen kwamen begin 2016 aan het licht.Het Rijk heeft in 2015 veel zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. In Assen ontstond onduidelijkheid over wie moest betalen voor de zorg aan veteranen bij De Compound. Het Rijk, Defensie of de gemeente. Uiteindelijk besloot de gemeente de kosten te betalen, maar een structurele oplossing bleef uit.Eind vorig jaar ontstond opnieuw onrust bij de bewoners van De Compound. De gemeente maakt pas op het laatste moment bekend of de veteranen opnieuw recht hebben op zorg en dus bij de opvang kunnen blijven wonen.“Het veroorzaakt een hoop onrust en stress. Deze groep kan daar heel slecht tegen”, aldus Erik Vels van De Compound. Na overleg tussen staatssecretaris Van Rijn en burgemeester Marco Out wordt besloten dat alle veteranen in ieder geval tot maart bij De Compound mogen blijven.Inmiddels heeft De Compound meerdere gesprekken gehad met de gemeente en Erik Vels is tevreden over de bereikte oplossing: “De gemeente geeft veel eerder aan of mensen mogen blijven, zodat we de tijd hebben om op zoek te gaan naar een andere plek als dat nodig is.”