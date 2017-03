Stelling: Warm eten tussen de middag is achterhaald

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is gisteren begonnen met het serveren van de warme hap om vijf uur 's middags in plaats van tussen de middag.

Het ziekenhuis komt daarmee tegemoet aan de wens van patiënten. "'s Avonds warm eten is een stuk prettiger en ook normaler. Normaal gesproken werk ik overdag en zit ik pas 's avonds aan de warme maaltijd. Dus toen ik hier kwam en ineens om kwart voor twaalf 's ochtends al aan de warme hap moest, kwam mij dat heel vreemd voor", zegt patiënt Jannes Abbing."Je hebt heel vaak dat mensen voor onderzoeken weg moeten tussen de middag en dan lopen ze de warme maaltijd mis. En dat is zonde. Opwarmen mag niet, dus het is voor iedereen beter om 's avonds warm te eten", zegt voedingsassistent Anita ter Molen.