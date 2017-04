Antwoord LOOS kijkersvraag 31 maart

LOOS finalisten Albert en Roelof

In het tv-programma LOOS streden Drenten op werkdagen tegen elkaar om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk vragen over het Drents te beantwoorden.

Maar wat weet ú van het Drents? De afgelopen weken kon u meedoen aan de kijkersvraag en maakte u kans op een leuke prijs!



De kijkersvraag van vrijdag was: wat betekent het gezegde ‘een zittend gat hef altied wat’? Het goede antwoord is: iemand die niets doet, heeft vaak commentaar op een ander. De winnaar is Arend Biemolt uit Diever. Hij krijgt de prijs zo spoedig mogelijk toegestuurd.



Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.



Dit was de laatste kijkersvraag van de LOOS streektaalquiz. In december kunt u weer meedoen aan de kijkersvragen van de LOOS eindejaarsquiz!