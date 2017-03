Automobilist (25) opgepakt voor rammen huizen in Wildervank

WILDERVANK - Een man van 25 uit Wildervank is gisteravond opgepakt, voor het veroorzaken van een ongeluk in zijn woonplaats.

De man zou tegen een geparkeerde auto zijn gebotst en botste daarna tegen de gevels van twee huizen.Na het ongeluk sloeg de man op de vlucht, maar na een korte zoektocht kon de politie hem aanhouden. De bestuurder bleek gewond te zijn geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed van hem afgenomen, om te onderzoeken of hij had gedronken.Het rijbewijs van de man is in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek.