Welkomstpakket nodig voor nieuwe ondernemers in Hoogeveen

Welkomstpakker nodig voor ondernemers in Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Voor startende ondernemers zou in de gemeente een welkomstpakket moeten klaarliggen met op z'n minst informatie over hoe Hoogeveen hen op weg kan helpen.

De raadsfracties van PvdA, CDA en Gemeentebelangen vragen het college het idee voor een welkomstpakket verder uit te werken.Volgens PvdA-raadslid Stan van Eck zou het ook 'leuk' zijn een mand met streekproducten bij het welkomstpakket te leveren. "Maar het gaat er vooral om dat veel startende ondernemers niet weten wat account-managers bij de afdeling Economische Zaken voor hen kunnen betekenen. Grote bedrijven weten vaak wel dat het zo werkt, maar kleine bedrijfjes met een paar werknemers of bijvoorbeeld éénpitters weten dat niet."Een actieve benadering van nieuwe ondernemers en ondernemingen vergroot volgens PvdA, CDA en Gemeentebelangen ook de groeikansen van die ondernemingen. Van Eck: "Een welkomstpakket voor ondernemers moet je ook zien als goed gastheerschap. Je zorgt voor je ondernemers in de hoop dat ze zich ontwikkelen.""Ik ben zelf al verschillende keren een bedrijfje gestart en mijn zoon heeft dat onlangs ook gedaan, maar je merkt dat je niet benaderd wordt door de gemeente. Dat is jammer voor die bedrijfjes. Maar je hebt als gemeente daardoor ook minder zicht op de bedrijvigheid", zegt Van Eck.Vorig jaar zorgden dezelfde drie partijen ervoor dat er een welkomstpakket voor nieuwe inwoners van de gemeente klaarligt.