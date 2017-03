'Achterstandswijken zoals Angelslo in Emmen raken weer in verval'

EMMEN - Na jaren van verbetering gaat de leefbaarheid in achterstandswijken weer achteruit.

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de belangenvereniging G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland. Er werd gekeken naar de leefbaarheid van ruim 130 achterstandsbuurten.In twaalf buurten is extra onderzoek gedaan naar het afnemen van de leefbaarheid. Onder die wijken is Angelslo in Emmen.Uit dat extra onderzoek blijkt dat vooral de concentratie van kwetsbare groepen de oorzaak is voor het verval. Mensen met schulden, psychiatrische problemen, vroegtijdig schoolverlaters en asielzoekers wonen weer vaker bij elkaar in de buurt.Ongeruste inwoners van de wijk Angelslo zijn afgelopen maand een meldpunt voor overlast gestart. Inwoners kampen zelf naar eigen zeggen sinds 2014 met drugs- en geluidsoverlast.