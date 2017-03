Cel- en werkstraf geëist tegen dreigende Emmenaar

De man zou hebben gedreigd met een pistool (foto: Pixabay.com)

ASSEN/EMMEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag vijf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, geëist tegen een man uit Emmen vanwege ernstige bedreigingen.

Daarbij wil het OM dat hij 180 uur werkstraf krijgt en zich laat behandelen voor zijn agressieproblemen.



De 30-jarige man bedreigde in oktober vorig jaar zijn ex-vriendin. Hij stuurde whatsapp-berichtjes met daarin de boodschap dat ze op 3 november zou sterven. Ook schreef hij dat hij nog nooit een vrouw had geslagen “maar als ik mijn gevoel volg, vinden ze jou nooit weer.”



Ruzie om dochter

In de rechtszaal zei de Emmenaar dat hij depressief was en zich erg machteloos voelde, omdat hij en zijn ex ruzie hadden over de omgang met hun dochtertje. Hij had het meisje al een paar weken niet gezien.



Begin september bedreigde hij volgens het OM een kennis uit Emmen met een vuurwapen. Het slachtoffer had een schuld van een paar honderd euro bij de verdachte. Dit zou te maken hebben met drugshandel, verklaarde hij zelf. Toen de man niet kon betalen, zou de verdachte bij een hotel in Emmen een wapen uit zijn auto hebben gepakt en dat op hem hebben gericht. Daarna laadde hij het wapen door. Het slachtoffer was doodsbang.



Schietsport

Volgens de 30-jarige Emmenaar was er helemaal geen pistool. Maar omdat twee getuigen het verhaal van het slachtoffer bevestigen, vindt de officier van justitie dat er genoeg bewijs is. De man had wapens, omdat hij een schietsport beoefende. Hij had er een ontheffing voor. In de rechtszaal zei hij dat hij die heeft ingeleverd vanwege alle ellende die het hem heeft opgeleverd.



De man werd in november opgepakt en zat 34 dagen vast. Daarna kwam hij onder voorwaarden vrij met een enkelband. Zijn ex-vriendin vertelde in de rechtszaal dat zij sindsdien rondloopt met een alarmknop van de politie.



De rechtbank doet op 21 maart uitspraak.