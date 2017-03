Slechte bomen in oude dierenpark Emmen gekapt

De oude dierentuin in Emmen (Foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

EMMEN - Ze zijn bijna afgestorven en kunnen daardoor gevaarlijke situaties veroorzaken. Om te voorkomen dat vallende takken op het hoofd van bezoekers vallen, worden ruim twintig bomen in het oude dierenpark van Emmen gekapt.

De gemeente Emmen laat weten dat ze wettelijk verplicht is om voor een veilig boombestand te zorgen.



Groene beeld

"De veiligheid van de bezoekers van het park staat voorop. Om die reden kunnen we niet anders dan met de kennis die we nu hebben, de meest urgente situaties oplossen", vertelt wethouder Jisse Otter.



Het gaat volgens hem maar om een klein aantal bomen; in totaal gaan twintig van de zevenhonderd bomen weg. "Die zijn bovendien over het gehele park verspreid. Daardoor blijft het groene beeld van het park gelukkig intact", aldus de wethouder.



De bomen gaan deze week tegen de vlakte. De gemeente onderzoekt ook de andere bomen in het park, daarna worden er maatregelen getroffen om de gezondheid van de overgebleven bomen te verbeteren als dat nodig is. Uiteindelijk moet het oude dierentuin uitgroeien tot een creatief mensenpark.

