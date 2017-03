Geld verdienen? Ga stemmen tellen in Hoogeveen

ASSEN - Wie een leuk zakcentje wil verdienen kan een vrijwilligersfunctie als stemmenteller of hoofd stembureau overwegen. Een rondje langs de Drentse gemeenten leert dat het wel uitmaakt in welke gemeente je je als vrijwilliger meldt. De best betalende gemeente; dat is Hoogeveen.

Gemeente Stemmenteller Voorzitter of stembureaulid Aa en Hunze 25 100 Assen 30 120 Borger-Odoorn 125 / 100 Coevorden 30 165 De Wolden 30 75 per dagdeel Emmen 40 150 / 125 Hoogeveen 200 Meppel 25 100 Midden-Drenthe 130 Noordenveld 30 119 Tynaarlo 30 (+15 voor instructie) 125 (+15 voor instructie) Westerveld 30 125

Bij Drentse stembureaus wordt met vrijwilligers gewerkt. Bij een aantal gemeenten word je een dagdeel ingezet, bij veel anderen de hele dag.Er wordt wel onderscheid gemaakt. Je kunt hoofd stembureau zijn, of lid zijn van het stembureau. Daarnaast kun je je bij een aantal gemeenten ook opgeven als teller van de stemmen. De beloning voor die dag hangt af van je functie.In Hoogeveen bijvoorbeeld. Daar krijg je 200 euro om een hele dag te zitten. In totaal zijn in Hoogeveen 180 mensen in touw. Dat kost 36.000 euro.In Aa en Hunze krijg je veel minder. Stemmentellers krijgen daar 25 euro en een hoofd stembureau krijgt 100 euro. In totaal wordt in die gemeente 9.550 euro uitgekeerd aan vrijwilligers.En de verschillende gemeenten hanteren een eigen bijdrage. Een overzicht:Het handmatig tellen van de stemmen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen levert geen problemen op bij Drentse stembureaus. Veel gemeenten hebben genoeg mensen in hun bestand. Er zijn niet veel extra mensen nodig ondanks de nieuwe stemmethode tijdens het tellen.De enige verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat gemeenten dit jaar een digitaal hulpmiddel mogen gebruiken bij het optellen van alle stemmen. Maar deze hulp mag alleen op een computer worden uitgevoerd die niet op een netwerk of internet is aangesloten.