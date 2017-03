Conflict lichtkunstwerk Nieuwe Kolk opgelost

ASSEN - De gemeente Assen en kunstenaar Daan Roosegaarde hebben een oplossing bedacht voor het geschil dat was ontstaan over het lichtgevende kunstwerk voor De Nieuwe Kolk.

Op de trap waar het kunstwerk staat zijn twee leuningen geplaatst, met daarin speciale verlichting. Ook is het portaal van het theater en de bioscoop beter uitgelicht.Kunstenaar Roosegaarde daagde de gemeente anderhalf jaar gelden voor de rechter omdat die tegen de afspraken in de luifelverlichting aan had gezet. De gemeente deed dit in verband met de veiligheid. Er zouden meerdere mensen op de trappen, waar het kunstwerk staat, zijn gevallen. De gemeente zou met de extra verlichting ook hangjongeren op afstand willen houden.Roosegaarde was niet blij met de extra verlichting. "Dit doet afbreuk aan het kunstwerk", zei iemand van zijn kantoor tijdens de rechtszitting bij de rechtbank in Assen. De rechter besloot dat de gemeente en de kunstenaar opnieuw om tafel moesten. Onlangs kwamen beide partijen tot een oplossing.Het kunstwerk Sensor Valley 8.0 bestaat uit vijftien pilaren van 2,5 meter hoog en maakt gebruik van sensoren. Het licht op en maakt geluid als mensen er langslopen of er mee knuffelen. Het kunstwerk heeft kortgeleden nieuwe verstevigde grondplaten gekregen.