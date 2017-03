Assen geeft kunstenaars geen schadevergoeding

ASSEN - De vier kunstenaarscollectieven die aan de slag gingen om een kunstwerk te maken voor het nieuwe Stationsplein in Assen krijgen geen schadevergoeding van de gemeente.

Dat blijkt uit een brief die de vier collectieven vandaag ontvingen. "Ik had direct een bezwaar ingediend", zegt ontwerper Maurice Nio. "De gemeente droeg flauwekulredenen aan. Ik vond dat ze het gesprek aan moesten gaan en me een schadevergoeding moeten geven. Maar dat krijg ik nu allebei niet."Een kunstcommissie selecteerde vier kunstenaarscollectieven om een schetsontwerp te maken voor het Stationsplein, de Stationsstraat en de autotunnel.De gemeente trok 445.000 euro uit voor dit project, waarvan al 30.000 euro is gebruikt. Er werden ontwerpen gemaakt en een winnaar gekozen. Op het laatste moment trok de gemeente de kunstopdracht in. Het college betwijfelt of de Assenaren de kunst wel mooi vinden en vindt de uitvoering van de kunst te ingewikkeld."We hebben acht maanden lang ons best gedaan hè, voor de gemeente," zegt Nio, die het winnende ontwerp maakte. "Dat zijn duizenden uren die ik nu niet uitbetaald krijg. Los van alle uren die we hebben uitbesteed aan het maken van modellen en presentaties. Ja, dit is heel zuur."De kunstcommissie, die het winnende ontwerp koos, is niet blij met de gang van zaken. Zij kregen een bindend adviesrecht van de gemeente.De burgemeester en wethouders van Assen liet zaterdag al weten dat er geen onderzoek gedaan is naar het draagvlak voor het winnende ontwerp. De reden dat de gemeente de kunstopdracht op het laatste moment introk, was dat er getwijfeld werd aan het draagvlak onder de inwoners van Assen voor het gekozen ontwerp."De kunstwerken lijken op voorhand discussie op te zullen roepen onder inwoners door de letterlijke interpretatie, de nadruk op techniek of de wisselwerking met omgeving", aldus B en W.De commissie koos voor de hond Mannes, het ontwerp van het Rotterdamse bureau Nio architecten. Jouke Kleerebezem, die als extern kunstadviseur deel uitmaakte van de commissie, vindt het een goede, zwaarwegende en verantwoorde keuze. "Vanuit de gemeente wordt druk uitgeoefend om de kwestie binnenskamers te houden. We hebben zwijgplicht opgelegd gekregen en mogen het winnende ontwerp niet naar buiten brengen. Daar houden wij ons niet aan", zegt hij tegen Dagblad van het Noorden.Ontwerper Maurice Nio zegt met zijn advocaten te hebben overlegd en niet opnieuw bezwaar te kunnen maken. "Ik heb geen poot om op te staan," aldus Nio.