'We gaan uitpakken met grote Jan Kruis-tentoonstelling'

MANTINGE - Er komt geen pop-up museum in Westerbork met het werk van Jan Kruis, maar de overleden striptekenaar uit Mantinge wordt deze zomer geëerd met een grote tentoonstelling in het Stripmuseum in Groningen.

Dat zegt collega en goede vriend van Kruis, John Croezen. "Het wordt een herdenkingstentoonstelling voor Jan." Na het overlijden van Kruis in januari, is er een herdenkingshoek ingericht in het Stripmuseum. Nu komt er dus een grotere expositie."Er komen sensationele, oude materialen", aldus Croezen. In de grote zaal van het stripmuseum komen ook items te staan die bedoeld zijn voor het Jan Kruis-museum, dat nog in ontwikkeling is. "Daar gaan we groot mee uitpakken. Ook hebben we werk dat als verloren beschouwd werd, teruggevonden. Er zullen dingen tentoongesteld worden, die niemand nog heeft gezien."Ook de plannen voor een Jan Kruis-museum worden daar gepresenteerd. Eerdere plannen voor een museum in het voormalig gemeentehuis in Westerbork gingen niet door, nadat de gemeente Midden-Drenthe vond dat er te veel financiële risico's aan zaten.De initiatiefnemers wilden snel na het overlijden van de striptekenaar een pop-up museum opzetten in Westerbork, maar dit bleek niet haalbaar: "We moesten te veel huren als het gaat om lampen. De ruimte was daar niet geschikt voor." De initiatiefnemers zijn nog steeds bezig met het realiseren van een blijvend Jan Kruis-museum.Niet alleen het tekenwerk van Kruis wordt tentoongesteld in Groningen, maar ook kinderen kunnen leren tekenen aan de hand van filmpjes in het kinderatelier. "We hebben filmpjes opgenomen met Jan, waarin hij tekent", legt Croezen uit. "Kinderen kunnen aan tafel gaan zitten en meetekenen. Ze kunnen het filmpje ook pauzeren. Jan was gek op interactieve dingen."De tekenlessen van Kruis zullen gratis zijn in het kinderatelier, zonder dat er entree voor het museum betaald moet worden. De expositie wordt op 7 mei geopend en is tot en met 3 september te zien in het Stripmuseum in Groningen.