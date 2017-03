'Achteruitgang leefbaarheid in Angelslo is een lastig vraagstuk'

EMMEN - Achterstandswijken, zoals Angelslo in Emmen, hollen achteruit als er niet snel wat gedaan wordt.

Dit blijkt uit onderzoek van Platform 31, een onafhankelijke organisatie die steden en regio's onderzoekt.Volgens Matthijs Uyterlinde van Platform 31 is Angelslo de meest kwetsbare wijk in Emmen. "Er zijn problemen met de woningen, maar ook met de bewoners. De huizen zijn de goedkoopste woningen uit de regio. De kwaliteit van die woningen is zorgelijk. Met name particulieren verzorgen hun woning niet zo goed als zou moeten.""Je hebt in deze wijk meer mensen zonder werk en mensen die in de schuldhulpverlening zitten dan gemiddeld. De voedselbank ondersteunt veel mensen in deze wijk. Verder zijn er problemen met jongeren en wordt veel gebruik van jeugdzorg gemaakt. Bovendien is er drugsoverlast."Sinds de crisis van 2012 is de aandacht voor achterstandswijken volgens Uyterlinde verslapt. "In algemene zin zien we dat de aandacht voor die wijken, niet alleen bij de overheid in Den Haag, maar ook bij de gemeenten zelf, verminderd is. De steden zijn druk geweest om de crisis door te komen en daardoor is er minder aandacht voor de leefbaarheid in achterstandswijken."Uyterlinde vindt de achteruitgang van leefbaarheid in achterstandswijken een ingewikkelde discussie. "Het zijn mensen die zelf een woning hebben gekocht en daarmee zelf verantwoordelijk zijn. Tegelijk als een wijk massaal verpauperd, dan trekt het criminele activiteit aan. Dus als het zich op grote schaal voordoet, dan moet je je afvragen wat je zou kunnen doen. Wat de wenselijke oplossing is, weet ik niet.""Het is in ieder geval belangrijk dat er zowel bij gemeenten als bij het Rijk wat meer aandacht komt voor het noodzakelijke onderhoud, dat je aan dit soort kwetsbare wijken moet plegen. De kosten van hulpverlening zijn hoger dan de kosten aan onderhoud", besluit Uyterlinde.