Rapport: Raadslid Noordenveld heeft integer gehandeld

RODEN - Raadslid Harm Holman (CDA) van de gemeente Noordenveld heeft artikel 15 van de Gemeentewet niet overtreden. Dat blijkt uit onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Het raadslid ligt onder vuur, omdat hij ineens geen agrarische grond meer huurde van een projectontwikkelaar zoals afgesproken, maar van de gemeente. Een raadslid mag geen grond van de gemeente huren, tenzij het raadslid toestemming heeft van Gedeputeerde Staten.Uit het onderzoek blijkt nu dat geen sprake is van een overtreding, omdat er geen overeenkomst is aangegaan tussen de gemeente en het betrokken raadslid over het stuk grond.Wel blijven een aantal vragen onbeantwoord, volgens het rapport. Zo verhuurde Holman het betreffende stuk grond aan een echtpaar, dat daar huur voor betaalde. Of deze betalingen gerechtvaardigd zijn, kan BING niet zeggen.Morgenavond wordt het rapport besproken in de gemeenteraad.