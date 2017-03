Kinderen vullen koffers voor toekomstige bewoners Veenkoloniën

Kinderen vullen de koffers (foto: RTV Drenthe) Kinderen vullen de koffers (foto: RTV Drenthe)

NIEUW-BUINEN - Vul een koffer voor de bewoners van de Veenkoloniën in 2035, met een verzameling spullen die laten zien hoe je leven er nu uit ziet. Die opdracht kregen kinderen van groep zeven van basisschool De Poolster in Nieuw-Buinen vandaag.

Zeven basisscholen in de Drents-Groningse Veenkoloniën doen mee aan dit educatieve project in het kader van de theatervoorstelling Roegzand. Alle kinderen die meedoen, mogen de voorstelling bezoeken.



Nadenken over de toekomst

"Ze leren knutselen met verschillende materialen bij het vullen van de koffer," zegt projectleider Heleen Wilkens. "Daarnaast denken ze na over de toekomst. Hoe ziet de toekomst er over twintig jaar uit? En hoe ziet mijn leven er nu uit en hoe beeld ik dat uit?"



Wilkens komt na een week nog een keer langs op school om daar nog dieper op in te kunnen gaan met de kinderen.



Voetbal

Op De Poolster zijn vooral koffers gevuld met sportspullen populair. "Ik heb mijn voetbalschoenen en voetbal er in gedaan," zegt Ize Sanders. Sport is voor haar heel belangrijk en ze hoopt dat dit in de toekomst ook zo blijft. Of ze altijd wil blijven wonen in de Veenkoloniën weet ze nog niet.



Veenkoloniën woestijn

De toekomstkoffers zijn te bezichtigen bij de entree van de voorstelling. Roegzand is hilarische streekfiction en vertelt het verhaal van de Veenkoloniën in 2035, die dan zijn verworden tot woestijn. De 'Blijvers' ontdekken een onuitputtelijke energiebron en moeten zich verenigen om de oprukkende huurlingen van een vijandige multinational tegen te kunnen houden.



Roegzand wordt van 9 mei tot en met 5 juni achttien keer opgevoerd door Iemandsland in een boerenschuur in Nieuw-Buinen.